Курган, , 14:11 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждёно 111 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 54 зарегистрированы в Кургане, сообщает 18 декабря региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье 109 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 18 декабря выявлено 10 723 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 9339 человек, 133 пациента с COVID-19 скончались.