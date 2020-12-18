Саратов, , 15:07 — REGNUM Руководству Саратова необходимо безотлагательно организовать работу расчетного центра, чтобы она была эффективной. Соответствующее поручение 18 декабря дал губернатор Валерий Радаев.

Принять оперативные меры по организации в кратчайшие сроки эффективной работы расчетного центра потребовалось после многочисленных жалоб жителей Саратова, которые неоднократно высказывали нарекания по работе офисов центра. Горожанам приходится часами стоять в очередях, чтобы оплатить коммунальные услуги.

По словам губернатора, речь идет, прежде всего, о пожилых гражданах, которые в числе первых идут оплачивать счета. Им пришлось столкнуться с низким качеством обслуживания и стоять на улице в мороз. Лозунг, который позиционирует работу центра: «Точность. Надежность. Профессионализм» не соответствует действительности, подчеркнул Радаев.

ИА REGNUM ранее сообщало, в жилинспекцию Саратовской области регулярно поступают обращения граждан, недовольных качеством предоставляемых услуг. Только за октябрь в ведомство поступило 1 807 жалоб.

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