Омск, , 14:10 — REGNUM По состоянию на 18 декабря в Омской области коронавирус выявлен у 26 935 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 240 случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Выздоровели ещё 152 человека. За весь период пандемии в Омской области коронавирус победили уже 17 377 человек.

В регионе проведено 857 693 анализа на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в Омской области коронавирус выявили у 241 человека.

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