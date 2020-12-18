Ташкент, , 14:07 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил разработать программу сотрудничества по вопросам трудовой миграции в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом он заявил 18 декабря на саммит глав государств Содружества.

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«Остро стоит вопрос социальной и правовой защиты граждан государств СНГ, ведущих трудовую деятельность в наших странах», — считает узбекистанский лидер.

По его мнению, странам СНГ необходимо создать механизм взаимного признания документов трудовых мигрантов. При этом необходимо учитывать интересы, государства, бизнеса и самих работников, считает Мирзиёев.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря под председательством Узбекистана проходит саммит глав государства СНГ. Ранее Мирзиёев выступил за скорейшее возобновление авиасообщения между странами Содружества.

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