Баку, , 14:12 — REGNUM Решение о том, что учрежденный 8 ноября в Азербайджане в связи с окончанием военных действий в Нагорном Карабахе День Победы будет выходным днём, принял парламент республики. Об этом 18 декабря сообщает азербайджанский новостной портал day.az.

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Уточняется, что в связи с этим в Трудовой кодекс внесены изменения и 8 ноября будет в стране нерабочим, праздничным днём.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проведение трёхсторонней встречи с главами МИД Армении и Азербайджана и главой дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля оказалось невозможным.