Киев, , 14:09 — REGNUM Государственное бюро расследований (ГБР) вручило документы о подозрении трём чиновникам, отвечавшим за безопасность полёта самолёта Ан-26, который разбился в Харьковской области. Об этом сообщила 18 декабря пресс-служба ГБР.

«Нами сообщено о подозрении лицам, в отношении которых собрано достаточное количество доказательств, для того, чтобы констатировать, что в их действиях усматриваются признаки уголовного преступления», — сказано в сообщении.

Документы вручены руководителю полётов воинской части, который управлял полётами в день трагедии, командиру воинской части, утвердившему план полётов, и командующему воздушными силами вооружённых сил Украины.

Их подозревают в преступлениях, предусмотренных статьями «Халатное отношение к военной службе» и «Нарушение правил полётов или подготовки к ним».

Напомним, 25 сентября под Чугуевом при заходе на посадку разбился учебный самолёт с курсантами на борту. Из 27 человек, находившихся на борту самолёта, выжил только один.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были выявлены нарушения, допущенные при ремонте разбившегося Ан-26, а также в ходе организации полёта.

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