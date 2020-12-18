Хараре, , 14:10 — REGNUM Во Всемирной продовольственной программе (ВПП) предупредили, что миллионы зимбабвийцев столкнутся с голодом в ближайшие месяцы из-за продолжительной засухи, экономической нестабильности и последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает BBC Africa.

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Предупреждение было сделано после заявления правительства Зимбабве о том, что по крайней мере 7,6 миллиона человек — примерно половина населения страны, в этом году оказались в нищете.

Экономический кризис, который критики правительства связывают с недальновидной политикой государства, привёл к худшему уровню инфляции за последние десять лет.

ВПП обратилась с призывом выделить 204 млн долларов США для покрытия расходов на питание четырёх миллионов наиболее уязвимых жителей Замбии в течение следующих шести месяцев.

Три года засухи и ограничения, введённые для борьбы с распространением коронавируса, усугубили голод.

По словам представителя ВПП в Зимбабве Франчески Эрдельманн, у половины зимбабвийцев в сельских районах не осталось иного выбора, кроме как пропускать приёмы пищи, уменьшить размер порций или продавать ценные вещи, чтобы справиться с ситуацией.