Ташкент, , 13:57 — REGNUM Авиационные власти Узбекистана выступают за скорейшее возобновление авиасообщения в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом 18 декабря заявил президент республики Шавкат Мирзиёев на саммите глав государств СНГ.

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«Мы выступаем за скорейшее возобновление авиасообщения на взаимной основе с соблюдением всех санитарных требований», — сказал глава государства. Он считает, что это позволит восстановить деловую и туристическую активность.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в режиме видеоконференции проходит саммит глав государств СНГ под председательством Узбекистана. Ранее Мирзиёев заявил, что Содружество обладает большим созидательным потенциалом.

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