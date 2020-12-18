Махачкала, , 13:54 — REGNUM Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем продлен в Дагестане до 31 декабря 2020 года. Указ об этом подписал врио главы республики Сергей Меликов.

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Ранее режим самоизоляции для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, в Дагестане был установлен до 17 декабря. Руководитель управления Роспотребнадзора по республике Николай Павлов 15 декабря предложил продлить действие режима, а также усилить контроль за его соблюдением.

По данным на 11:00 18 декабря, в Дагестане зарегистрировано более 21,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, с 10 декабря в республике ежесуточно выявляют не менее 150 носителей инфекции. Выздоровели в регионе почти 18,5 тыс. лиц с подтвержденным диагнозом, 1058 пациентов с COVID-19 скончались.

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