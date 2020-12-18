Красногорск, , 13:51 — REGNUM Получение подарков госслужащими чревато для них увольнением. Напоминание об этом разместили в преддверии новогодних праздников на официальном сайте правительства Московской области.

По словам руководителя главного управления региональной безопасности региона Романа Каратаева, получение подарка государственным и муниципальным служащим влечет для за собой ряд санкций вплоть до увольнения. Более того, если подарок будет расценен в качестве взятки, то его получателя привлекут уголовной ответственности.

Исключение составляют только подарки, которые вручаются в связи с официальными протокольными мероприятиями и служебными командировками. Если их стоимость превышает три тысячи рублей они автоматически будут признаны собственностью государства, а не служащего. При этом чиновник обязан уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с его должностным положением.

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