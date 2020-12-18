Москва, , 13:48 — REGNUM Коронавирус не имеет такого же генетического дрейфа, как грипп. Об этом в ходе пресс-конференции «Новогодний COVID-19: как пережить праздники?» заявил эпидемиолог, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

«Утверждения о том, что вакцина от коронавируса действует полгода, не доказаны научно. Не исключаю, что каждый год придётся от коронавируса прививаться, но пока сказать сложно. У коронавируса нет такого генетического дрейфа, как у гриппа. Мутации были, но они принципиально не меняют коронавирус. Какая будет продолжительность — мы установим после длительного наблюдения. Такие работы сейчас ведутся», — сказал Онищенко.

По его словам, спекуляции на эту тему ведутся в прессе, «но это ненаучный факт»: «Наша задача — привиться, создать популяционный иммунитет, остановить эпидемиологический процесс».

Он выразил уверенность в том, что коронавирус не сможет обойти сформировавшийся от вакцины иммунитет.