Горно-Алтайск, , 13:43 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за всё время пандемии достигло 12 941, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Наибольший вклад в суточный прирост внесли Горно-Алтайск и Шебалинский район. Кроме того, диагноз подтвердился у жителей Майминского, Онгудайского, Кош-Агачского и других районов. В числе инфицированных 19 детей.

«В 73 случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, у пяти человек — симптомы пневмонии», — добавили в оперштабе.

Тем временем, за сутки излечились от COVID-19 87 пациентов. Всего к настоящему времени коронавирус побороли 12 307 человек. Скончались за время пандемии 138 носителей.

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