Москва, , 13:42 — REGNUM Перед человеком, сомневающимся в целесообразности вакцинации, стоит лишь два варианта — привиться или заболеть. Об этом в ходе пресс-конференции «Новогодний COVID-19: как пережить праздники?» заявил эпидемиолог, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

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«Я перенёс в детстве корь. Тогда прививок не делали. В 1967 году мы массово начали делать прививки от кори. Выяснилось позже, что нужно каждые 10 лет нужно делать ревакцинацию. Хотя корь опасна. Поэтому для европейской части России скажу: есть клещевой энцефалит, и каждую весну мы говорим об опасности заражения. И людям каждый год рекомендуют делать одну и ту же прививку, поскольку вакцина даёт защиту на год. Но надо выбрать — привиться или заболеть», — сказал Онищенко.

Он напомнил о ежегодной прививке от гриппа, «но это другая история»: «Грипп на следующий год сделает иммунный дрейф, изменит генетический код, и иммунный барьер будет обойдён».