Тюмень, , 13:40 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 168 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 166 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 18 декабря коронавирусом заразились 21 910 человек. Выздоровели 19 910 человек, 175 пациентов с COVID-19 скончались.