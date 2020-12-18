Москва, , 13:36 — REGNUM В России необходимо пресекать работу ночных клубов, где наблюдается большая плотность танцующих рядом молодых людей. Об этом в ходе пресс-конференции «Новогодний COVID-19: как пережить праздники?» заявил эпидемиолог, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

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«Запрет на работу в ночное время, особенно ночных клубов, где люди плотной толпой делают коллективные подпрыгивания — это надо пресекать. А вот предприятия, в которых соблюдают социальную дистанцию, которые готовят полезные блюда, — я это приветствую», — сказал Онищенко.

По его словам, «там, где молодёжь не ест, а расходует избыточную энергию, вспрыгивая под ритмичную музыку, — этого делать не надо»: «Потанцуете в более спокойной эпидемической ситуации».