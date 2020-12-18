Калуга, , 13:43 — REGNUM Заседание комитета Общероссийского конгресса муниципальных образований по развитию гражданского общества на местном уровне и общественным связям состоялось 18 декабря в режиме видеоконференции. В заседании приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат городской Думы Калуги Татьяна Коняхина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе калужской городской Думы.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев Фото пресс-службы Городской Думы Калуги

Участники обсудили планируемые и недавно принятые изменения законодательства о деятельности местных общественных и некоммерческих организаций, основные тенденции и формы участия местных сообществ в развитии территорий, а также эффективные практики поддержки общественных инициатив из Бурятии, Калужской, Самарской, Тульской и Ульяновской областей. Депутат Татьяна Коняхина рассказала о работе Общественного центра ЖКХ города Калуги, который она возглавляет.

«В наше время много говорят об общественном контроле в сфере ЖКХ, но чтобы контролировать, нужно знать, как правильно это делать. Поэтому основная цель нашего центра — разъяснительная работа с активами домов, повышение их юридической грамотности. Центр учит жителей отстаивать свои права в самой сложной сфере — жилищно-коммунальной, — подчеркнула Татьяна Коняхина».

В Центре регулярно проводятся круглые столы, приёмы граждан, встречи с представителями управляющих компаний и городской управы. Обсуждаются самые острые проблемы, волнующие жителей: оплата за электроэнергию и воду на общедомовые нужны, газоснабжение, тарифы ЖКХ, вывоз ТКО, капитальный ремонт, выбор и смена управляющей компании. В том случае, если проблемы нельзя решить с помощью существующих правовых механизмов, прорабатываются необходимые законодательные инициативы.

«Активы домов участвуют в общественном контроле за работой управляющих организаций, за проведением текущих и капитальных ремонтов, — рассказала Татьяна Коняхина. — Чем активнее люди сами проявляют заинтересованность в подобной работе, чем активнее они берут на себя ответственность за свое жилье, тем эффективнее расходуются направляемые в коммунальную сферу средства».

В настоящее время Общественный центр ЖКХ является связующим звеном между властными структурами, жителями и организациями, работающими в сфере ЖКХ.

«Этот статус помогает всем трем сторонам добиваться общей цели — предоставления качественных коммунальных услуг, ЖКХ понятие плановое и им нужно заниматься постоянно!» — резюмировала Татьяна Коняхина.