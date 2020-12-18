Варшава, , 13:34 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Facebook призвал всех польских граждан отпраздновать Рождество дома в кругу семьи. Данный совет он связал с эпидемиологической обстановкой.

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«Оставайтесь на Рождество дома, пожалуйста. В кругу только самых близких. Потому что только такое ответственное поведение поможет нам одержать победу над пандемией. А это будет лучшим подарком, который мы можем сделать друг другу сегодня», — говорится в сообщении.

Ситуация с распространением коронавируса в Польше остается сложной. 17 декабря министр здравоохранения республики Адам Недзельский заявил, что с 28 декабря по 17 января будут ужесточены ограничительные меры. Так, вводится запрет на передвижения детей и подростков до 16 лет по улицам и общественным местам с 8 часов утра до 16 часов вечера по местному времени; будут закрыты торговые центры, за исключением основных продуктовых магазинов и аптек; закрыты будут также отели, кроме гостиниц для медицинского персонала.

Кроме того, не будут работать горнолыжные трассы и спортивная инфраструктура для массового отдыха и посещения; а все люди, прибывшие в Польше из третьих стран, в том числе стран ЕС, будут обязаны пройти 10-дневный карантин.