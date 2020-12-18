Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM В Санкт-Петербурге начался первый этап вакцинации работников системы образования от COVID-19. В настоящий момент привиты первые 100 добровольцев из числа педагогов. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

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Пункты вакцинации учителей открылись на базе медицинских учреждений Красногвардейского, Центрального, Выборгского, Московского и Курортного районов. В течение ближайших дней откроются пункты и в остальных районах города.

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«Сегодня вакцину получат около 100 добровольцев. Первыми прививаются работники, которые подвержены наибольшему риску заболеть. Это три категории — педагогические работники школ, работающие с 5−11 классами, педагогические работники системы профессионального образования и руководящие работники образовательных учреждений», — уточнили в комитете по образованию.

На втором этапе привиться смогут учителя начальных классов, работники дошкольных образовательных учреждений и детских оздоровительных лагерей.

Перед вакцинацией каждый пациент должен заполнить специальную анкету, указать дату рождения, отметить перенесенные ранее заболевания, аллергические реакции, ответить на ряд других вопросов. На основании данных анкеты медицинский работник принимает решение о возможности вакцинации.

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Вакцина не будет вводиться людям с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту вакцины, с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе, беременным и женщинам в период грудного вскармливания, тем, у кого к моменту вакцинации есть острые инфекционные или неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.

Также на данный момент не будут вакцинироваться люди старше 60 лет. Добавим, что ранее сообщалось, что вакцинация не положена лицам, которые болели коронавирусом в течение ближайших шесть месяцев.

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