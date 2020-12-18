Ржев, Тверская область, , 13:32 — REGNUM Открытие железнодорожной станции «Ржевский мемориал» в тверской области запланировано на 2021 год. Об этом стало известно в ходе посещения места строительства станции губернатором Игорем Руденей и полпредом президента в ЦФО Игорем Щёголевым 18 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Проект железнодорожной станции «Ржевский мемориал» Пресс-служба правительства Тверской области

Новая пассажирская железнодорожная платформа и остановочный пункт «Ржевский мемориал» будут построены у деревни Хорошево Ржевского района. Ранее инициативу, с которой выступили жители региона, поддержал президент РФ Владимир Путин.

Проект по строительству станции планируется полностью реализовать в 2021 году. Кроме того, после введения в строй новой станции от неё будет организовано автобусное движение к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

Также планируется реконструкция железнодорожной ветки от границы Московской области, станция Шаховская, до станции Ржев, что позволит сократить время поездки от Рижского вокзала Москвы. Реализация проекта также свяжет Ржев и Зубцов с Московской транспортной системой и проектом «Московские центральные диаметры» и повысит доступность Ржевского мемориала Советскому солдату.

Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт у деревни Хорошево в Тверской области вблизи трассы М-10 летом 2020 года при участии президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.