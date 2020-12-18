Москва, , 13:29 — REGNUM В осенне-зимний период жителям России необходимо принимать поливитаминные комплексы. Об этом в ходе пресс-конференции «Новогодний COVID-19: как пережить праздники?» заявил эпидемиолог, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

«Витамины нужно принимать в осенне-зимний период всегда. Конечно, лучше поливитамины — сейчас в этом недостатка нет. Каждый такой комплекс нужно принимать в соответствии с рекомендациями в инструкции. Лучше брать те, где с таблетками витаминов даётся минеральный комплекс», — сказал Онищенко.

По его словам, за счёт естественных продуктов, даже несмотря на то, что их много, людям не удастся восполнить запасы: «Чётко читайте инструкцию: есть и сроки, и дозировки».