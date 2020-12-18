Горно-Алтайск, , 13:25 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрированы новые летальные случаи от COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, трое местных жителей 65, 70 и 71 года скончались ещё в ноябре.

Они проживали в Майминском районе и Горно-Алтайске.

«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, вирусной пневмонии и других форм тяжёлых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике зарегистрировано 138 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Из них 132 человека скончались непосредственно от COVID-19, остальные умерли по иным причинам.⠀

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