Москва, , 13:25 — REGNUM В новогоднюю ночь нужно употреблять лёгкие блюда, не переедая и радуясь возможности встретить праздник в семье. Об этом в ходе пресс-конференции «Новогодний COVID-19: как пережить праздники?» заявил эпидемиолог, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

«Если нет селёдки под шубой или оливье — это не Новый год! В советское время женщин отпускали пораньше, чтобы они приготовили салат оливье. Православные, соблюдающие пост, едят постные блюда. Кто не соблюдает пост — привычные для вас блюда. Мы Новый год встречаем в ночь, и наш биоритм настроен на отдых. Поэтому здесь лёгкие блюда, не переедая, радуясь редкой возможности находиться в семье, и радоваться всему. Переедать тяжёлые блюда не нужно, а вот витаминизированные блюда — это да. Сегодня хорошо работает витамин D — это рыба. Любые витамины вы получите из фруктов и овощей. Нужен белок, поскольку иммунный ответ — это белок. Не переедать, есть в меру, больше веселиться, кто будет встречать за городом — погуляйте по дачному посёлку», — сказал Онищенко.

Он посоветовал не ехать на новогодние праздники за рубеж: «Привычная вам Турция демонстрирует плохие показатели заболеваемости».