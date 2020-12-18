Екатеринбург, , 13:25 — REGNUM Не стоит ждать, что общепиту и ночным заведениям Екатеринбурга разрешат работать по ночам перед Новым годом, заявил глава города Александр Высокинский журналистам.

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По словам градоначальника, хотя регион находится на плато по коронавирусу, но позиции по заболеваемости COVID-19 достаточно высоки.

«Оснований, чтобы ослаблять режим и отменять ограничения, пока нет», — сказал мэр.

Высокинский добавил, что в мэрии отменили все корпоративы перед Новым годом.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе действует запрет на работу развлекательных учреждений и организаций общепита с 23:00 по 06:00 следующего дня (время местное).