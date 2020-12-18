Белгород, , 13:24 — REGNUM Ещё 182 случая заражения коронавирусом подтверждено в Белгородской области 18 декабря, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны 239 пациентов, восемь человек скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Госпитализированы в стационары 915 человек, из них в тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 117 пациентов. В общей сложности в Белгородской области подтверждено 19 тыс. 426 случаев заражения инфекцией, выздоровели 15 тыс. 608 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано восемь летальных исходов — скончались шесть мужчин и две женщины, проходившие лечение на трёх ковид-площадках региона. Всего от осложнений на фоне коронавируса умер 191 пациент белгородских больниц.