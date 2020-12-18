Чита, , 13:22 — REGNUM Власти Забайкалья по итогам большой пресс-конференции президента России Владимира Путина прокомментировали проблемы газификации региона. Как сообщает сегодня, 18 декабря, пресс-служба краевого правительства, главная из них заключается в том, что долгое время в крае не были разработаны крупные месторождения, не проходила базовая магистральная инфраструктура. Поэтому у субъекта не было источника для газификации.

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Но на данный момент федеральный центр совместно с правительством Забайкальского края рассматривает специальную программу, которая призвана максимально освободить граждан от платы за подключение газа к их домам.

Во время совещания, которое провел недавно заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, глава Забайкалья Александр Осипов попросил о совместной работе по составлению плана — графика создания автономной газификации на территории края.

«Прошу включить регион в апробацию новых подходов, мы постараемся быть максимально добросовестными. Также считаю важным заранее обсудить вопросы разности стоимости газа для конечного потребителя», — отметил ранее губернатор Забайкалья.

В рамках новой концепции предлагается создать единого оператора газификации в каждом субъекте РФ, но в основном им должен быть «Газпром». Этот оператор должен будет нести ответственность за доведение газа от магистральной трубы до дома, пояснили в правительстве Забайкалья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе пресс-конференции, состоявшейся накануне, 17 декабря, президент России Владимир Путин отметил, что сейчас особое внимание в вопросах газификации уделяется сельским территориям.

«В опережающем порядке будем газифицировать сельскую местность. Надеемся, что к 2025 году уровень газификации достигнет порядка 90%. Есть такие территории, где газификация в целом почти невозможна, там либо газа нет, либо инфраструктуры», — сказал глава государства.