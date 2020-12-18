Москва, , 13:21 — REGNUM В рамках прогулок за городом необходимо использовать медицинские маски, поскольку в России не только распространяется коронавирус, но и ожидаются новые штаммы гриппа. Об этом в ходе пресс-конференции «Новогодний COVID-19: как пережить праздники?» заявил экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

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«Если отмечаете за городом — лучше выйдите за дом и погуляйте по улицам в масках. <…> Средства индивидуальной защиты должны быть максимально использованы. У нас же ещё и подъём заболеваемости гриппом, и мы ждём три новых штамма гриппа», — сказал Онищенко.

По его словам, заканчивая массовую вакцинацию против гриппа, Россия плавно переходит к вакцинации от коронавируса: «Чем с меньшим отрицанием мы подойдём к этому, тем быстрее мы забудем и о подъёме гриппа, и о коронавирусе».