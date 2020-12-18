Москва, , 13:17 — REGNUM Регионы, в которых наблюдаются единичные случаи заражения коронавирусом, могут провести локальные новогодние мероприятия для детей. Об этом в ходе пресс-конференции «Новогодний COVID-19: как пережить праздники?» заявил экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

«Дети уходят на каникулы. Здесь массовые мероприятия отменяются, хотя в регионах, где случаи единичны, не будет греха провести ёлки в детских учреждениях. Конечно, массовый сбор я не рекомендовал бы, а вот учрежденческие мероприятия могут быть — особенно для младших школьников», — сказал Онищенко.

Он посетовал на то, что для нынешних школьников подобные мероприятия не имеют такого значения, как для представителей старшего поколения, когда они «были маленькими и ждали чуда», однако подчеркнул, что праздник для детей всё равно должен быть.