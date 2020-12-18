Новосибирск, , 13:16 — REGNUM С сентября 2020 года в Новосибирской области проведено 14,7 тысячи проверок по соблюдению мер, введённых из-за коронавируса. В отношении нарушителей составлено более 3 тысяч административных протоколов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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«Итоги рейдовой работы регулярно показывают динамику снижения количества нарушений. Контрольные мероприятия будут проводиться до конца года, а также в следующем году, начиная с новогодних праздников — особое внимание в этот период планируется уделить соблюдению всех необходимых мер в учреждениях культуры, общепита, развлекательных учреждениях. Хочу напомнить, что к злостным нарушителям режима повышенной готовности в регионе будут применены самые жесткие меры», — отметил заместитель губернатора области Сергей Сёмка.

По данным Роспотребнадзора, с 1 сентября 2020 года суд вынес 182 постановления о назначении административного штрафа в размере порядка 6,4 млн рублей, 33 постановления об административном приостановлении деятельности торговых предприятий, точек общественного питания и бытового обслуживания.