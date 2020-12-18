Ташкент, , 13:13 — REGNUM С начала пандемии на развитие здравоохранения в Узбекистане направлено больше средств, чем за последние 30 лет. Об этом заявил заместитель председателя правительства республики Бехзод Мусаев, сообщает агентство Kun.uz.

По его словам, лекарства, необходимые для лечения COVID-19, доставались из любой точки мира. «В результате сегодня в Узбекистане почти не осталось больных коронавирусом», — сказал Мусаев.

Отметим, по состоянию на 17 декабря в Узбекистане выявили 75 675 случаев заражения коронавирусом, в том числе 137 за минувшие сутки. Лечение продолжают получать 2102 пациента. Около 169 человек находятся в тяжелом состоянии, 33 — в критическом.

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