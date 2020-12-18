Москва, , 13:13 — REGNUM В России не нужно вводить всеобщий локдаун, поскольку ситуация с коронавирусом по всем регионам отличается друг от друга. Об этом в ходе пресс-конференции «Новогодний COVID-19: как пережить праздники?» заявил экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

«Локдаун не нужно вводить — ситуация внутри страны очень разная. Например, наибольшее количество человек, которые заболели, находятся в Москве. В Москве за весь период заразились 715 тысяч. Второй по этому числу — Санкт-Петербург: там 189 тысяч. <…> Принимаются разные меры», — сказал Онищенко.

По его словам, сегодня в России есть специфические средства и диагностика для борьбы с пандемией коронавируса: «Мы сегодня должны максимально ответственно соблюдать меры и обеспечить работу экономики. Мы не можем себе позволить роскошь остановить всё и вся и ждать, когда закончится. На сегодняшний день наша страна формирует популяционный иммунитет двумя способами — когда человек переносит заболевание и когда началась массовая вакцинация групп риска».