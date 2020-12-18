Магас, , 13:10 — REGNUM Учащиеся школ Ингушетии с 21 декабря уйдут на внеплановые каникулы. Такое решение принято в связи с увеличением количества школьников и учителей с ОРВИ и подтвержденным COVID-19, сообщили ИА REGNUM 18 декабря в пресс-службе главы республики по итогам заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

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По данным министерства образования и науки Ингушетии, к настоящему времени в регионе у 82 учащихся выявлен COVID-19, почти у 4 тыс. детей — ОРВИ. Около 600 педагогов в республике находятся на больничном, из них почти 200 заразились коронавирусом.

«В результате обсуждения ситуации и на основе рекомендаций Роспотребнадзора членами оперативного штаба принято решение об установке периода зимних каникул с 21 декабря 2020 года по 12 января 2021 года», — сказано в сообщении.

При этом, как отмечается, учебный план будет скорректирован, пропущенные темы включат в программу третьей четверти.