Новосибирск, , 13:10 — REGNUM «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Новосибирской области» и московский ППК «Фонд» заключили соглашение по достройке семи проблемных домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Долгострои будут достраиваться с применением механизма ППК «Фонд». По объектам уже объявлены необходимые конкурсные процедуры.

Напомним, в марте 2020 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал соглашение с ППК «Фонд» о предоставлении субсидии на завершение строительства проблемных многоквартирных домов. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования — из областного бюджета на эти цели уже направлено 289 млн рублей. Это позволит привлечь более 1 млрд рублей федеральных средств.

В 2020 году в список на достройку с помощью ППК «Фонд попали семь новосибирских долгостроев.