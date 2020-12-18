Москва, , 13:08 — REGNUM Все российские регионы получат с 2021 года поддержку из федерального бюджета на заключение социальных контрактов. Об этом 18 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Со следующего года всем регионам будет предоставлена поддержка из федерального бюджета», — заявил глава правительства.

По его словам, объём поддержки составит 26 млрд рублей. Деньги направят на социальные контракты с гражданами, оказавшимися в сложной финансовой ситуации. Данный механизм помогает тем, кто заключил такой контракт, трудоустроиться, открыть дело, пройти переобучение или повысить квалификацию.

«Как показывает практика, социальный контракт позволяет улучшить материальное положение, поддержать человека в трудную минуту, помочь ему встать на ноги», — отметил Мишустин.

Он также заявил о намерениях совершенствовать этот способ поддержки.