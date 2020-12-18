Москва, , 13:07 — REGNUM Самыми популярными словами в поисковых запросах пользователей «Яндекса» в 2020 году стали «карантин», «пропуск» и «конституция», сообщается на сайте компании.

«У составителей словарей есть такой жанр — слово года. Аналитики «Яндекса» тоже решили в него поиграть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты взяли поисковые запросы за последние десять лет и нашли имена нарицательные, употребление которых в разные годы учащалось более чем в три раза.

В 2011 году это «планшет», «купон» и «дефолт»;

В 2012 — «мультиварка», «мемы» и «ультрабук»;

В 2013 — «метеорит», «плейкаст», «промокод»;

В 2014 — «майдан», «годжи» и «санкции»;

В 2015 — «тверк», «кек» и «слипоны»;

В 2016 — «гироскутер», «петиция» и «вейп»;

В 2017 — «спиннер», «майнинг» и «криптовалюта»;

В 2018 — «слайм», «каршеринг» и «сквиши»;

В 2019 — «рецессия», «постирония» и «люстрации».

Как сообщало ИА REGNUM, композиции артистов Artik & Asti, Dabro и The Weeknd стали самыми популярными на платформе «Яндекс.Музыка» в уходящем 2020 году.

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