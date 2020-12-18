Санкт-Петербург, , 13:13 — REGNUM Перепрофилированные на лечение ковида стационары Петербурга сейчас работают на пределе своих возможностей. В городе остаются свободными не более 4% коек для пациентов с коронавирусом и пневмониями. Об этом заявил журналистам 18 декабря первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана.

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По его словам, за последние сутки в городские и федеральные больницы Петербурга госпитализированы 979 человек в среднем и тяжелом состоянии. За последнюю неделю количество госпитализаций увеличилось на 7% по сравнению с предыдущей неделей. В настоящее время свободно всего 982 профильных койки.

«Стационары работают на пределе возможностей», — сказал Сарана.

В городе готовятся развернуть ещё по 150 коек в трех федеральных медучреждениях.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 3757 новых случаев заражения коронавирусом и зафиксировали 84 летальных исхода.

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