Москва, , 13:06 — REGNUM В США фиксируется наибольшее число заражённых коронавирусом, при этом летальность в этой стране — ниже, чем в ряде других крупных государств. Об этом в ходе пресс-конференции «Новогодний COVID-19: как пережить праздники?» заявил экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

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«США не выдерживают проверку системы здравоохранения — это страна с наибольшим числом заболевших. Если в мире 75 млн больных, то в США — более 17 млн. Правда, нужно отдать должное американским коллегам — текущая летальность у них 1,8. Профилактика в США поставлена из ряда вон плохо, но эффективность работы медиков выгодно отличается от среднемировой», — сказал Онищенко.

По его словам, если говорить о летальности, то во Франции показатель — 2,5, то есть, выше, чем по миру, а в Бразилии и Великобритании эти показатели ещё хуже: «В России — 1,7, то есть, лучше, чем в США. Это нас должно радовать».