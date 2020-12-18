Пенза, , 14:56 — REGNUM На текущей неделе в Пензенской области в системе здравоохранения произошли давно назревшие кадровые изменения. Пандемия коронавируса выявила наболевшие вопросы и решать их руководству области пришлось кардинально.

Так, возглавлявший с 2018 года онкодиспансер Валерий Савельев, теперь будет занимать пост главного врача пензенского областного врачебно-физкультурного диспансера. На его место назначен Вячеслав Гудошников. Вячеслав Космачев уходит с должности руководителя областной больницы имени Н. Н. Бурденко на пост заместителя председателя правительства Пензенской области. Главным врачом медицинского учреждения назначили Ирину Фролову.

ИА REGNUM ранее сообщало, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 30 ноября заявил об увольнении директора Мокшанского детского дома-интерната. С его слов, воспитанники учреждения направили главе области обращение, в котором жаловались на действия директора Заура Иванова, который возглавлял учреждение с марта 2020 года.

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