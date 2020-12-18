Москва, , 13:02 — REGNUM Бессимптомные больные COVID-19 опасны для окружающих, поскольку являются источником заражения. Об этом в ходе пресс-конференции «Новогодний COVID-19: как пережить праздники?» заявил экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

«Для бессимптомных больных течение болезни — хорошо, а для окружающих опасно, поскольку он является источником заражения. Соблюдение масочного режима в любом случае обязательно — и для тех, кто рискует, и для тех, кто не заражён», — сказал Онищенко.

Он также подчеркнул, что население будет отмечать Новый год дома «с радостью»: «Не сожалея и вынужденно в семье, а радуясь, что у нас нет отговорок, что делать это надо в кругу семьи».