Новосибирск, , 13:02 — REGNUM Пик второй волны коронавируса стоит ожидать в феврале 2021 года. Такое мнение высказал депутат Законодательного собрания Новосибирской области, врач Яков Новоселов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

«Потом начнётся постепенное снижение до лета. Затем в сентябре снова будет подъём», — цитируют Новоселова «Все новости Новосибирской области».

Это, по словам парламентария, и будет третья волна коронавируса.

В то же время, по мнению завкафедрой инфекционных заболеваний, профессора Новосибирского государственного медицинского университета Елены Красновой, третья волна коронавируса может начаться уже после Нового года. И она «может быть больше, чем вторая».