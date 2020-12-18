Липецк, , 12:58 — REGNUM Значительный рост COVID-19 среди жителей старше 65 лет зафиксирован в Липецкой области, об этом 18 декабря сообщил региональный оперативный штаб.

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В связи с этим санитарные врачи просят усилить контроль за соблюдением домашнего режима пенсионерами.

При этом роста общей заболеваемости ковидом среди населения в регионе не наблюдается. По данным оперштаба, средняя заполняемость инфекционных госпиталей за последнюю неделю составила около 78−80%.

По данным федерального штаба на 18 декабря, в Липецкой области за сутки подтверждено 157 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся достигло 13 905 человек, выздоровели 10 732 пациента, скончались за период пандемии 192 ковид-пациента.