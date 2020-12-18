Москва, , 12:56 — REGNUM Механизм социальных контрактов будет совершенствоваться, сообщил 18 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Рассказывая о пользе инструмента, он заявил, что в правительстве будут «совершенствовать сам механизм социальных контрактов, повышать его эффективность».

«В первую очередь, возможность заключить контракт должна быть обеспечена для малоимущих семей с детьми», — сказал Мишустин.

Глава правительства попросил Минтруд РФ сегодня внести проект соответствующего постановления.