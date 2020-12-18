Чита, , 12:53 — REGNUM В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, утверждено постановление, ужесточающие правила проведения групповых новогодних мероприятий. Как сообщает сегодня, 18 декабря, пресс-служба краевого правительства, в школах и детских садах организовывать их будут только среди детей одной группы или класса.

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«Установить, что с 20 декабря 2020 года до 15 января 2021 праздничные групповые мероприятия в любых частных или государственных учреждениях образования можно проводить только в закрытых помещениях или на открытом воздухе для детей из одной группы, класса. Нельзя приглашать аниматоров, творческие коллективы, родителей», — говорится в постановлении, подписанном губернатором Забайкалья Александром Осиповым.

Если отдельные классы проводят празднование в актовом, спортивном зале, то после каждой группы необходимо проводить дезинфекцию и проветривание. Постановление предписывает не проводить праздничные мероприятия в общежитиях учреждений среднего профессионального и высшего образования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 18 декабря общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 24 247 человек, причём 260 из них добавились только за последние сутки.

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