Красноярск, 18 декабря 2020, 12:52 — REGNUM Межрегиональный северный лесопожарный центр создадут в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 декабря в министерстве лесного хозяйства Красноярского края.
О создании в 2021 году межрегионального северного центра «Авиалесоохрана» на совещании в краевом минлесхозе рассказал начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаил Козлов.
По его словам, это «поможет кратно увеличить авиационное патрулирование и тушение лесных пожаров на удалённых территориях».
Оптимальным вариантом размещения центра выбран Красноярск. Базовым аэропортом станет Черемшанка.
Уточняется, что сотрудники нового учреждения будут решать задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах Сибири, тушить лесные пожары на удалённых и труднодоступных территориях. Кроме того, будет проводиться дистанционный мониторинг лесных пожаров с использованием системы ИСДМ-Рослесхоз.
В 2021 году центр планируют обеспечить шестью вертолетами Ми-8МТВ, спецтехникой, средствами пожаротушения, оборудованием.
Отметим, ежегодно наибольшее количество лесных пожаров происходит на севере Красноярского края.
Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области выявлять лесные пожары будут с помощью видеонаблюдения.