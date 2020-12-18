Красноярск, , 12:52 — REGNUM Межрегиональный северный лесопожарный центр создадут в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 декабря в министерстве лесного хозяйства Красноярского края.

О создании в 2021 году межрегионального северного центра «Авиалесоохрана» на совещании в краевом минлесхозе рассказал начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаил Козлов.

По его словам, это «поможет кратно увеличить авиационное патрулирование и тушение лесных пожаров на удалённых территориях».

Оптимальным вариантом размещения центра выбран Красноярск. Базовым аэропортом станет Черемшанка.

Уточняется, что сотрудники нового учреждения будут решать задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах Сибири, тушить лесные пожары на удалённых и труднодоступных территориях. Кроме того, будет проводиться дистанционный мониторинг лесных пожаров с использованием системы ИСДМ-Рослесхоз.

В 2021 году центр планируют обеспечить шестью вертолетами Ми-8МТВ, спецтехникой, средствами пожаротушения, оборудованием.

Отметим, ежегодно наибольшее количество лесных пожаров происходит на севере Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области выявлять лесные пожары будут с помощью видеонаблюдения.