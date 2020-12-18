Москва, , 12:57 — REGNUM Рейтинг моделей автомобилей, который лучше всего защищены от угона стандартными средствами, составил Всероссийский союз автостраховщиков.

Первое место в этом списке занял кроссовер Mercedes-Benz GLE. Он набрал 633 балла, превзойдя практически по всем параметрам остальные автомобили.

На втором месте по надёжности антиугонных систем находится седан Mazda 6, который набрал чуть меньше лидера — 626 баллов. Тройку лидеров замыкает кроссовер Infiniti QX50. Это авто набрало 617 баллов.

Далее идут: Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq, занявшие четвертое и пятое места соответственно.

Кроме того, помимо вышеперечисленных моделей в список самых защищённых от угона автомобилей вошли Lexus LX и Volkswagen Polo.

Напомним, по версии издания Consumer Reports, самыми надежными в 2020 году машинами стали авто японской компании Mazda. После опроса 330 тыс. автовладельцев в 2020 году модели Mazda набрали 83 балла из 100 возможных.

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