Тула, , 12:49 — REGNUM Масштабная иммунизация жителей против COVID-19 началась в Тульской области, первыми вакцину получают граждане, относящиеся к группам риска, сообщили 18 декабря корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Ранее Тульская область получила тысячу доз вакцины «ЭпиВакКорона» производства Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», партия рассчитана на вакцинацию 500 человек. Для проведения вакцинации подготовлены прививочные кабинеты, инфраструктура для хранения вакцин от коронавируса, проработаны логистические цепочки по поставкам препарата. Вакцинация в регионе проводится в пяти учреждениях здравоохранения. Так, в Туле на базе поликлиники городской больницы №7 18 декабря уже получили прививки сотрудники Тульской областной больницы, Первомайской кадетской школы, специалисты управления Роспотребнадзора по Тульской области. В числе первых прививку получил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Залимхан Омариев. Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк пояснил, что вакцинация всех желающих в Тульской области начнется в начале 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тульскую область было поставлено 1300 доз вакцины «Спутник V» производства Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Привито 520 человек.