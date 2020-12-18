Москва, , 12:47 — REGNUM Для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы людей с иммунным ответом было больше, чем тех, кто переболел. Об этом в ходе пресс-конференции «Новогодний COVID-19: как пережить праздники?» в ответ на вопрос ИА REGNUM заявил эпидемиолог, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

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"Там, где люди заболевают, и мы следим, делаются прайдовые исследования, научно достоверные, и мы выясняем, что процент лиц, имеющих антительный ответ, выше, чем число переболевших. Это говорит, что есть лица, которые бессимптомно перенесли заболевание или в лёгкой форме, и это хорошо», — сказал Онищенко.

По его словам, главное — то, «как мы относимся к прививкам»: «Чем быстрее мы привьёмся, тем быстрее иммунный ответ сформируется у нас».