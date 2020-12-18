Новосибирск, , 12:46 — REGNUM Суд рассмотрел дело по иску природоохранного прокурора в интересах Российской Федерации, муниципального образования и неопределенного круга лиц к новосибирской птицефабрике «Евсинская» — о возмещении вреда, причинённого почвам. Об этом ИА REGNUM сообщили в Искитимском районном суде Новосибирске.

В ходе проверки установлено, что птицефабрика высыпала свежий куриный помет на почвы земельного участка сельскохозяйственного назначения, тем самым допустив загрязнение почв. Размер причинённого вреда составил 1 187 545 200 рублей.

«Принят отказ новосибирского межрайонного природоохранного прокурора в части исковых требований к АО «Птицефабрика «Евсинская» о возложении обязанности по разработке проекта рекультивации нарушенных земель, производство по гражданскому делу о возмещении вреда в этой части прекращено», — уточнили в суде. — На АО «Птицефабрика «Евсинская» возложена обязанность по производству рекультивации земельного участка».

Тем временем, в удовлетворении исковых требований о возмещении вреда — отказано.