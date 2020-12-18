Каспийск, Дагестан, , 12:45 — REGNUM Рабочий погиб на стройке в Дагестане, получив сильный удар трубой по голове. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 18 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, 15 декабря на строящемся объекте в городе Каспийске во время заливки этажного перекрытия один из рабочих получил удар по голове трубой бетононасоса. От полученной травмы мужчина скончался на месте. Установлено, что погибший работал без защитной каски.

«Подозреваемый, в чьи обязанности входило принятие мер к соблюдению техники безопасности на строящемся объекте, не провел с рабочим инструктаж и не проконтролировал наличие у него средств специальной защиты», — отметили в СК.

Должностным лицам строительной организации вменяется в вину нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Расследование продолжается.

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