Магнитогорск, Челябинская область, , 12:45 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области передано в суд уголовное дело о незаконном обороте более 4,2 кг. золота. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Обвинительное заключение утверждено в отношении двоих местных жителей. По данным следователей, они покупали у неизвестных лиц самородное золото и затем на территории участка земли обрабатывали и делали полуфабрикаты в виде конусовидных слитков. Всего они изготовили 11 слитков массой в целом три килограмма на общую сумму более 14 млн рублей.

В сентябре 2020 года 1,4 кг. обвиняемые продали за 4 млн рублей и были задержаны. При обыске кроме золота у них обнаружили пистолет и патроны к нему. Дело рассмотрит Ленинский районный суд .