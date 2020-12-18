Москва, , 12:55 — REGNUM Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России, который указывает на число вероятных заражений одним инфицированным до изоляции, увеличился до 0,98. Это следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

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В Москве этот коэффициент подрос до 0,92. Днём ранее оба значения были минимальными за неделю.

В четырёх регионах РФ, входящих в десятку по наибольшему числу заболевших, коэффициент равен единице. Это Санкт-Петербург, Нижегородская и Ростовская области и Красноярский край.

Ещё в трёх регионах из десяти, помимо Москвы, коэффициент не доходит до единицы, это Свердловская область (0,99), Архангельская область (0,98) и Югра (0,98).

Коэффициент превышает единицу в Воронежской и Московской областях — 1,02.